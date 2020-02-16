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صور.. إزالة 5 حالات تعد على أراضى الدولة بمدينة الزينية فى الأقصر

الأحد، 16 فبراير 2020 05:31 م
صور.. إزالة 5 حالات تعد على أراضى الدولة بمدينة الزينية فى الأقصر جانب من الإزالات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى قرية العشى وقرية الزينية بحرى، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ونجحت جهود تلك الحملات ضمن الموجة 15 بمدينة الزينية، والتى خرجت وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى تنفيذ عدد 5 حالات ازالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تضمنت الحالات عدد 4 حالات بقرية العشى وحالة بقرية الزينية بحرى، وكانت الحالات بقرية العشى على مساحة 4 قيراط ونصف، وذلك بقيادة أحمد أبو عيش سكرتير المركز، ومكى عمر سكرتير قرية العشى، ومصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، وسامى جاد الكريم سكرتير قرية الزينية بحرى، وعبد الرحيم عطا مسئول التنظيم بالمركز، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن، والعميد بدر طه مأمور مركز شرطة طيبة، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث طيبة، والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهوارى، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

 

مدينة الزينية تنجح فى تنفيذ 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بقري العشى والزينية بحرى (1)
مدينة الزينية تنجح فى تنفيذ 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بقري العشى والزينية بحرى

 

مدينة الزينية تنجح فى تنفيذ 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بقري العشى والزينية بحرى (2)
مدينة الزينية تنجح فى تنفيذ 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بقري العشى والزينية بحرى 

 

مدينة الزينية تنجح فى تنفيذ 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بقري العشى والزينية بحرى (3)
مدينة الزينية تنجح فى تنفيذ 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بقري العشى والزينية بحرى

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