صور.. إزالة 489 حالة تعد على أملاك الدولة بنسبة 173% من المستهدف فى 11 يوما

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن حصيلة الموجة 15 "حق الشعب" خلال إحدى عشر يوما هو إزالة 489 حالة تعد على أملاك الدولة واسترداد أراض على مساحة 41912م2.

وأشار محافظ الغربية، إلى تجاوز المستهدف بنسبة 173% ، ففي اليوم الحادى عشر للموجة تم إزالة 117 حالة تعد واسترداد 7655م2 بمركز ومدينة زفتى تمثلوا في (116 حالة تعد على أملاك الرى والصرف بمساحة 7455م2 – 1 حالة على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 1174م2).

وأكد محافظ الغربية في بيان صحفي على الاستمرار بقوة في إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة واستردادها لما يأتى في الصالح العام للجميع.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد أعلن أن أعمال الموجة الخامسة عشر لاسترداد حق الشعب أسفرت في يومها العاشر عن إزالة 75 حالة تعد على مساحة 5829م2 بمركز كفر الزيات.

وتابع محافظ الغربية أن الحالات تمثلت في إزالة 59 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 5646م2 – حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 60م2 – 15 حالة تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 123م2).

وأاشر المحافظ إلى أن مجمل أعمال الموجة حتى الآن تمثل فى إزالة 372 حالة تعدى على مساحة 34257م2 أي بما يعادل 131% من المستهدف إزالته.

وفى هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية استمرارية حملات إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب للاستفادة منها في الأعمال التنموية التي تعود على جميع المواطنين بالنفع.

كما شدد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من مشروعات رصف وتطوير الطرق مع نهاية شهر إبريل القادم مع توصيل كافة المرافق.



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات