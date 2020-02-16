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صندوق النقد الدولى: "كورونا" يهدد بتدمير النمو الاقتصادى العالمى هذا العام

الأحد، 16 فبراير 2020 06:27 م
صندوق النقد الدولى: "كورونا" يهدد بتدمير النمو الاقتصادى العالمى هذا العام تفشى فيروس كورونا
أ ش أ ووكالات الأنباء

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستينا جورجيفا ، اليوم ، الأحد، إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.وأضافت جورجيفا - في كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي وفقا لشبكة (فرانس 24) - "سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 1ر0-2ر0 %"، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل..موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه.

ومع استمرار محاولات احتواء أزمة تفشى فيروس كورونا واستمرار تسجيل إصابات على مستوى دول كثيرة، ومع تجربة طرق عديدة لعدم وجود لقاح أو علاج خاص بالفيروس لجأت الصين الآن إلى علاجات يعود عمرها إلى 3 ألاف عام لمحاولة احتواء الكارثة.

فمنذ القدم اشتهرت الصين بالأساليب المبتكرة في مواجهة الأمراض وعلاجات الطب القديم، حتى بات ما يعرف باسم "الطب الصيني" فرعا علميا متكاملا يلجأ إليه ملايين المرضى حول العالم.

وفي مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بدأت بكين اختبار علاج تقليدي يعود إلى 3 آلاف سنة على المصابين بالمرض القاتل، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول صحي بارز.

وبحسب وانج هيشنج، رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية في مقاطعة خوبي، معقل فيروس "كورونا" حسبما ذكرت وكالة سكاى نيوز الأمريكية، فإن مستشفيات المقاطعة تستخدم حاليا مزيجا من وصفات الطب التقليدي الصيني وبعض العلاجات الغريبة، لعلاج المصابين.

وعن نتائج استخدام هذه الوصفات، قال وانج في مؤتمر صحفي: "أظهرت الوصفات بعض النتائج الجيدة"، مضيفا: "أرسل أبرز أخصائيو الطب الصيني التقليدي لهوبي للمشاركة في أعمال البحث والعلاج".

ويواصل العلماء أبحاثهم على أمل العثور على علاج لـ"كورونا"، بعد أن وصل حتى الآن الحالات المؤكدة للإصابة إلى 69200، وفقا لما أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في البلاد، الأحد.

 

 


صندوق النقد

فيروس كورونا

كورونا

الاقتصاد العالمى

الامارات

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