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صحيفة: إدارة ترامب تسعى لوقف تصدير محركات طيران للصين خوفا من تقليدها

الأحد، 16 فبراير 2020 04:24 م
صحيفة: إدارة ترامب تسعى لوقف تصدير محركات طيران للصين خوفا من تقليدها ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة ترامب قد تتوقف عن تصدير محركات الطائرات التى شاركت فى تصنعها شركة جنرال إليكتريك GE إلى الصين، لصالح الخطوط الجوية الصينية، خشية أن يحاكى الصينيون تقنيات الإنتاج.

 

 وأفادت الصحيفة، نقلا عن شخص مطلع على المناقشات، بأن البيت الأبيض يدرس مقترحا لرفض الترخيص بالسماح لمشرع مشترك بين جنرال إليكتريك وشركة "سافران إس إيه" الفرنسية لزيادة شحنات محرك الطائرات LEAP 1C  إلى الصين.

 

 وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير كبير على جنرال إليكتريك التى تحارب هذه المقترح. وتقول الشركة إن محركات الهندسة العكسية أصعب بكثير مما يعتقد بعض المسئولين، ويمكن أن يكون الصينيون قد بدأوا بالفعل العملية مع استخدام هذه المحركات فى الدول منذ سنوات، وفقا للمصدر.

 وأضحت الصحيفة أن مسئولى الإدارة الأمريكية سيجتمعون يوم الخميس لمناقشة الرفض المحتمل للترخيص، وسيجتمع مسئولو الحكومة فى 28 فبراير لبحث هذا الأمر وسياسات الصين التجارية الأخرى.

 

ويأتى هذا الاقتراح بحسب موقع CNBC الأمريكى، بعد حوالى شهر من توقيع الرئيس ترامب اتفاق تجارى أولى مع الصين حيث تحاول الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين فى العالم وقف الحرب التجارية التى استمرت أكثر من 18 شهرا.

 

وكان عدد من الخبراء قد توقعوا استمرار المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لاحتواء الحروب التجارية، بنسبة 50% لمدة سنة، إلا أنهم أشاروا إلى أن احتمالية استمرارها تتضاءل لـ25% فى العام التالي.

 

وقال ريتشارد مارتن، العضو المنتدب في شركة الاستشارات الإدارية IMA آسيا، إن هناك سببان وراء انهيار الاتفاقية ضمن تلك الأطر الزمنية، الأول هو قصص نجاح محدودة للتجارة التى فرضتها الحكومة في الماضى، والثانية هي الأحكام التى تسمح للولايات المتحدة والصين بالابتعاد عن الصفقة.


الصين

الولايات المتحدة

محركات طائرات

الحرب التجارية

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