صحة بنى سويف : تطعيم 311 ألف 888 طفل وطفلة ضد شلل الأطفال في اليوم الأول

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف على تطعيم 311 ألف 888 طفل وطفلة بنسبه ٥٥.٧٪ من إجمالي الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة في اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وذلك في تصريحات له اليوم خلال إجتماع عقده مساء اليوم الأحد بمقر المديرية بمدينة بني سويف العاصمة، لمناقشة أهم الإيجابيات والسلبياتوتقييم أداء الفرق المشاركة في فاعليات اليوم الأول للحملة، بحضور الدكتوره أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي وإبراهيم يحيى مشرف الحملة من وزارة الصحة ، ومديرى الإدارات الصحية والمراقبين الصحيين ورؤساء فرق الحملة والمشرفين المركزيين.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم الأحد بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ،التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد 16 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 19 من ذات الشهر ،وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وإطمئن محافظ بني سويف من داخل مركز صحة ثالث بندر بني سويف،على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بإعداد تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة

وأوضح محافظ بني سويف أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يصل إلى 559 ألف و696 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1562 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 228 فرقة ثابتة و1334 متحركة ،مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى ،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.