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صحة الوادي الجديد: تطهير 64 محطة مياه شرب وسحب 372 عينة لتحليلها

الأحد، 16 فبراير 2020 01:32 م
صحة الوادي الجديد: تطهير 64 محطة مياه شرب وسحب 372 عينة لتحليلها تفتيش منشأت غذائية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تطهير 64 محطة تنقية مياه شرب بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، وسحب 372 عينة مياه من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوي ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها، وذلك خلال شهر يناير المنقضي.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، سحب 178 عينة من شبكات المياه، و108عينات من مخارج وطرود المحطات، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضاف محروس، أن المديرية انتهت من سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي، بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم، مدير الإدارة، بواقع 6 عينات من وحدات غسيل الكلي، و2عينة من حمام سباحة، 71 عينة من مياه الشرب لتحليل المعادن الثقيلة و 7 عينة لفحص بقايا مبيدات، لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد إلى أن نتائج تحليل العينات جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور عبد الله كامل مدير الإدارة الصحيه بالداخلة أن فريق الطب الوقائي بمكتب مراقبة الأغذية بإدارة الداخلة نفذ عدة حملات مفاجئة تم فيها المرور على المنشآت والمحلات التجارية المختلفة حيث تم المرو علي 95 منشأه غذائية وسحب 62 عينة اغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها و تنفيذ إعدامات بقرار النيابة 285 كيلو من الاغذية لتغير خواصها الطبيعية ومراجعة  الشهادات الصحية المستخرجة للعاملين بمجال الأغذية بإجمالي 94 شهادة كما جري استخراج شهادتي شهادة تصدير للخارج للأغذية مطابقة للمواصفات العالمية  وجرى سحب عينات من الوجبات المطهية من مطبخ مستشفى الداخلة العام والوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس بمركز الداخلة وجبات لبيوت الطلبة المطهية واثبتت المعامل انها جيدة وصالحة للاستخدام .

 

 

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