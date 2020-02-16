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صحة أسوان: 355 فريق للمشاركة فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 16 فبراير 2020 08:00 ص
صحة أسوان: 355 فريق للمشاركة فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حملة تطعيم - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تشهد محافظة أسوان فى الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة 4 أيام وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى.

 

وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان استعداداتها لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

 

وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تطعيم 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان، وتتواصل أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين، حيث قام فريق الوقائى بنشر وتركيب اللافتات فى شوارع مدن أسوان الرئيسية والفرعية.

 

وتم إعلان المواطنين بأسوان بمختلف الوسائل المختلفة منها لافتات قماش وبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى والنجوع بأنحاء محافظة أسوان، وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وبسيارات تجوب المناطق المختلفة، وتم التشديد على الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة، التى تشارك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

 

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم التنسيق مع بعض الفنانين المشاركين فى مهرجان المرأة بأسوان لالتقاط صور دعائية للحملة، وأضاف أن إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان قامت بتجهيز وتدريب1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة، والتى تستهدف تطعيم 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان.

 

ويواصل الفريق الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان الدعاية اللازمة قبل انطلاق الحملة من خلال تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين فى إطار تواصل جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان

 

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.


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