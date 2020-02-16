صاحب مصنع فخار وخزف يهدى وزيرة الهجرة مقلمة فخار محفور عليها اسمها ..صور

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أحد مصانع الخزف والفخار بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتى تعد من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7000 عامل داخل 350 مصنعا للخزف والدهانات.

وتوقفت الوزيرة أمام أحد العمال أثناء قيامه بتصنيع فازه واواني من الفخار والخزف بسرعه فائقة وحرفية، وعبرت الوزيرة والوفد المرافق لها عن إعجابها بالأيدى العامله ومهارات الحرفيين فى التصنيع، ومحاربتهم البطالة.

واهدى حمدي ابو جبل شاب وصاحب مصنع الفخار والخزف مقلمة مصنوعة من الفخار ومحفور عليها اسم الوزيرة، كما أهدى محافظ الغربية مقلمه فخارية محفور عليها اسمه.

وتفقدت الوزيرة منتجات المصنع من أواني فخارية وماجات وحلل وفازات باشكال والوان مختلفة، وأكد العاملون في الصناعة علي تصدير منتجاتهم لعدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والأردن، وطالب أصحاب المصانع بتقنيين أوضاعهم وادخال الغاز الطبيعى للقرية لتشغيل الأفران.

كما زارت السفيرة نبيلة مكرم القرى المنتجة بمركز بسيون للوقوف على إحتياجاتها للعمل على تحويلها إلى قرى نموذجية، حيث بدأت الزيارة بتفقد مصانع البويات والدهانات بقرية محلة اللبن التي تضم 150 مصنعا لإنتاج البويات لرصد إحتياجات القرية على أرض الواقع والعمل على توفيرها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة. كما شملت الجولة تفقد معارض الأثاث بقرية كتامة والتي تضم أكثر من 2000 مصنع ومعرض للأثاث، وخلال الجولة أشادت وزيرة الدولة للهجرة بمستوى الصناعات بالقرى الثلاث ومدى مهارة العمالة الموجودة ومستوى المنتج ، مؤكدة أهمية دعم هذة الصناعات والقرى المنتجة لتوفير فرص عمل للشباب. ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية أن الهدف من تحويل القرى المنتجة إلى قرى نموذجية منتجة يتوفر بها كافة مقومات الصناعة لتكون نواة جذب للعمالة بالقرى الأكثر إحتياجاً ، مشيراً إلى أهمية إنشاء مراكز تدريب مهنية بهذه القرى لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الإندثار وإتباع النظم التكنولوجية. كما طالب اصحاب الورش ومعارض الاثاث بإنشاء مدرسة للتدريب المهني والفني لتدريب الشباب علي فنون الصناعة، وإكسابهم الخبره، كما انبهرت الوزيرة بمنتجات قرية كتامه والتي تنافس مدينة دمياط في صناعة الأثاث وبأسعار تناقسيه وبجودة عالية.

وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، مروة محسن خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.