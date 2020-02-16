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شكرى يستعرض مع وزير خارجية لاتفيا التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى

الأحد، 16 فبراير 2020 03:18 م
شكرى يستعرض مع وزير خارجية لاتفيا التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى سامح شكري ووزير خارجية لاتفيا
كتب أحمد جمعة

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، "ادجارز رينكفيتش" وزير خارجية لاتفيا، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة فى الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

 

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اهتمام مصر بدعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا على كافة المستويات،  ومن جانبه، أعرب الوزير اللاتفي عن التقدير لزيارة الوزير شكري إلى ريجا في أكتوبر 2019، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات البلدين، معرباً عن التطلع لتعزيز أوجه التعاون الثنائي المشترك.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أستعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، معرباً عن التطلع للتعاون مع لاتفيا في مجال الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

 

ومن ناحية أخرى، أوضح حافظ أن اللقاء تناول كذلك التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن سُبل حلحلة الأزمات في الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا.

 


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سامح شكرى

وزير خارجيه لاتفيا

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