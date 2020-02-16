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شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى البريطانى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

الأحد، 16 فبراير 2020 03:50 م
شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى البريطانى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي البريطاني "مارك سيدويل"، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقات التعاون مع بريطانيا في شتى المجالات، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي شهدتها تلك العلاقات خلال الفترة الماضية، ومثمناً قرار بريطانيا استئناف حركة الطيران المباشر إلى شرم الشيخ.

 

هذا، ومن جانبه نقل "سيدويل" تحيات رئيس وزراء بريطانيا إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن تقدير بلاده لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا-بريطانيا للاستثمار التى انعقدت شهر يناير الماضي.

 

وأوضح حافظ أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والسياحية، وأهمية مواصلة الجهود للتصدي لكافة التحديات المشتركة، وخاصة استمرار التعاون القائم لمكافحة الإرهاب، وتنسيق جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث استعرض الوزير شكري الدور الذي تقوم به مصر في هذا الصدد.

 

وأردف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الجانبين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول سُبل حل الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط،  كما حرص المسئول البريطاني على التعرف على تقدير الوزير شكري اتصالاً بالأوضاع في ليبيا.

 

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