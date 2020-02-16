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"شقاوة قديمة".. تاجر سوق العبور: فلوس التفاح ومرتضى جعلونى "ترند"

الأحد، 16 فبراير 2020 05:25 م
"شقاوة قديمة".. تاجر سوق العبور: فلوس التفاح ومرتضى جعلونى "ترند" شقاوة قديمة
تقرير محمد قاسم

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لم يكن يعرف انه سيتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي لأيام طويلة، عبد الرحم عوف الرجل البسيط الذي أصبح الجميع يعرفه الان باسم "شقاوة قديمة" بسبب فيديو انتشر له مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
 
اليوم السابع قضت يوما مع عبد الرحمن عوف، الذي كشف أنه أهلاوي، ودخل لمشاهدة مباراة الزمالك بالصدفة البحتة، حينما كان ينتظر تاجر اخر يدين له بالمال.
 
"ثمن التفاح هو السبب" هكذا يقول صاحب فيديو شقاوة قديمة ويتابع "انا بعرف المستشار من أكتر من ٤٠ سنة ولكن شكله نسيني أكيد مش هيفتكر وأنا مش زعلانه منه".
 
وتابع: الزمالك فريق كبير ويشرف مصر في كل مكان.. وانا بحبه وبحب الناس كلها.. ولما قلت لمرتضي منصور انه شقاوة قديمة لانه من روض الفرج زي حالتنا.. يعني رجولة وجدعنة.
 
 

شقاوة قديمة

صاحب فيديو شقاوة قديمة

مرتضى منصور

نادي الزمالك

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