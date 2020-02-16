شرطة السياحة والآثار تلقى القبض على متهم عرض زوجته للرذيلة الجماعية

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إلقاء القبض على شخص يعرض زوجته لممارسة الرذيلة الجماعية من خلال الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة، وكانت البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بأن "ك.ت" عاطل بعرض زوجته " س.إ" ربة منزل لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

أكدت التحريات صحة المعلومات فأمر اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث آداب السياحة من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقالت الزوجة في اعترافاتها أن زوجها مدمن هيروين وكان يصطاد راغبي المتعة الحرام من مواقع الانترنت على أن يشاركهم ممارسة الجنس معها مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

تحرر المحضر رقم 2060 جنح مصر القديمة لسنة 2020 ، وأمرت النياية العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.