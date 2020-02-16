شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، فى النظام المعدل للتقييم، موضحا أن دفعة الصف الثانى الثانوى هذا العام 2019،2020، والتى ستؤدى امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون امتحاناتها على النحو التالى:

- دفعة الصف الثانى الثانوى هذا العام سوف تمتحن العام القادم فى الثالث الثانوى بأسئلة موحدة.

- الطلاب يؤدون امتحان واحد فقط نهاية العام الدراسى.

- الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم المعدل منذ الالتحاق بالصف الأول الثانوى.

- الأسئلة هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة وليس الحفظ.

- سيتم تقييم الامتحانات من خلال الدرجات ومجموع الطالب سيكون من 410 درجات.

- سيكون هناك تغيير فى توزيع الدرجات عما سبق نظرا لتغيير أسلوب التقييم.

- التنسيق يلبى الرغبات بدءًا من المجاميع العليا ثم الأقل.

- فمثلا إذا كان أعلى مجموع 80٪ فإن الكليات المرغوب فيها سوف تأخذ 80٪ وليس 98٪ كما كان الحال.

- المهم للطالب تحسين مستواه "النسبى" مما يعزز فرصه فى تلبية رغباته فى الجامعات.