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شاهد.. "المقاتل الروسى" يهدى حزامه لرئيس الشيشان ويتسبب باستياء الجماهير

الأحد، 16 فبراير 2020 03:07 م
شاهد.. "المقاتل الروسى" يهدى حزامه لرئيس الشيشان ويتسبب باستياء الجماهير المصارع الروسى يهدى حزامه للرئيس الشيشانى
كتب محمد عبد المجيد

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قدم المقاتل الروسى فى الفنون القتالية المختلطة MMA ألكسندر إميليانينكو، حزامه هدية لرئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ونشر إميليانينكو فيديو فى حسابه على "إنستجرام"، وهو يقوم بتسليم الحزام الذى حصل عليه من نزال فى الملاكمة عندما واجه ميخائيل كوكلييف بطل رفع الأثقال فى نوفمبر الماضى إلى الحارس الشخصى للرئيس الشيشانى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояс, который я выиграл в бою!

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و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم"، فاز ألكسندر إميليانينكو على كوكليايف بالضربة القاضية قبل نهاية الجولة الأولى بثوان معدودة فى نزال أقيم بموسكو، لكن الأمر لم يرق لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى كون المقاتل الروسى كان قد وعد بتسليم الحزام لابنته.
 
ويواصل المقاتل الروسى فى الفنون القتالية المختلطة MMA ألكسندر إميليانينكو، البالغ 38 عاما، تحضيراته فى نادى أخمات الشيشانى، استعدادا لمواجهة ماجد إسماعيلوف فى نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، والتى ستقام فى موسكو بـ3 أبريل القادم.
 
ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل فى عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد "Pride FC" فيدور إميليانينكو.
 
وكان ألكسندر إميليانينكو ، قد حكم عليه بالسجن فى 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط فى نهاية عام 2016.
 
وواجه فى مارس 2018 تهمة جنائية، بسبب اعتدائه على مسؤول حكومى، كما اعتقل من قبل الشرطة بسبب فراره من مكان حادث سير تسبب به إثر قيادته تحت تأثير الكحول.
 
 

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