سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سياسى كردى بارز يتهم أردوغان بتدمير تركيا ويدعو لتحالف ديمقراطى ضده

الأحد، 16 فبراير 2020 02:17 م
سياسى كردى بارز يتهم أردوغان بتدمير تركيا ويدعو لتحالف ديمقراطى ضده الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم سياسى كردى بارز، حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بإحداث فوضى فى البلاد خلال 18 عاما فى السلطة، داعيا الجماعات السياسية المختلفة إلى الاتحاد حول المبادئ الديمقراطية للتغلب على حزب العدالة والتنمية.

 

وفى تصريحات لموقع "أرتى جريسك" الإخبارى، نقلها موقع أحوال التركى، قال صلاح الدين ديميرتاش، الرئيس المشارك لحزب الشعب الديمقراطى السابق والمسجون حاليا، إنه من الممكن أن يتحد المحافظين والأكراد والعلويين واليساريين والليبراليين ومؤيدى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك، معا لتشكيل كتلة لصالح الديمقراطية.

 

وقال النائب البرلمانى البالغ من العمر46 عاما، إن الوضع الحالى خطير للغاية لدرجة أن أى حزب لا يستطيع أن تخرج من تحت الأنقاض بمفرده، وأضاف يميرتاش إنه إذا استطاعت الحركات السياسية أن تتحد حول المبادئ الديمقراطية وتتحرك فى انسجام تام، فيمكنها التغلب على الجمود الحالى وعلى الأزمة والدمار، مشير إلى أن تحالفا ديمقراطيا موحدا فى إطار دستور إخبارى يمكن أن يتبعه ائتلاف ديمقراطى بعد الانتخابات.

 

وقامت السلطات التركية بسجن دميرتاش، المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد، منذ شهر نوفمبر 2016 بناء على تهم تتعلق بالإرهاب لعلاقته بالأكراد. وفىوالعام الماضى دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عنه وقالت إن قضيته مسيسة، واعتقل السياسى الذى يتمتع بشخصية كارزماتية ويلقب بـ"أوباما الكردى" فى حملة قمع فى ظل حالة طوارئ فرضتها أنقرة عقب محاولة الإطاحة بأردوغان فى يوليو 2016.

 


تركيا

اردوغان

العدالة والتنمية

صلاح الدين ديميرتاش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة