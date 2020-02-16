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سقوط عاطلين وبحوزتهما كمية من الهيرون والأقراص المخدرة بحملات لشرطة النقل

الأحد، 16 فبراير 2020 02:35 م
سقوط عاطلين وبحوزتهما كمية من الهيرون والأقراص المخدرة بحملات لشرطة النقل هيروين ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى ضبط عاطلين، فى واقعتين مختلفتين، وبحوزة كلا منهما كميات من المواد المخدرة، وفى الواقعة الأولى نجت شرطة النقل والمواصلات من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده برصيف محطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته 170 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما نجحت فى ضبط عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده برصيف محطة سكك حديد طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في القبض على سائق سائق وبجوزته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قيام سائق، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على 50 فرشا لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، طبنجة معدله، 3 طلقات خرطوش، هاتف محمول – مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالى حصيلة نشاطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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