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خلال لقاءه بمحافظ أسوان..

سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر استقبلت 2 مليون سائح ألمانى الموسم الماضى

الأحد، 16 فبراير 2020 01:59 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر استقبلت 2 مليون سائح ألمانى الموسم الماضى محافظ أسوان والسفير الألمانى
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أكد الدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، أنه يتطلع للتوسع فى مجالات التعاون خاصة مع محافظة أسوان، والعمل على زيادة معدلات السائحين الألمان للمقاصد السياحية المصرية ومنها أسوان والتى شهدت طفرة هائلة، حيث قام 2 مليون سائح ألمانى بزيارة مصر الموسم السياحى الماضى.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، اليوم الأحد، داخل مكتب المحافظ بديوان عام محافظة أسوان.

وأضاف سفير ألمانيا الاتحادية، أن وزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانى الدكتورجيرد موللر قام بزيارة أسوان مطلع الشهر الجارى، كما زار السد العالى ومحطات الطاقة الشمسية ببنبان ومشروع تجفيف الطماطم المصدرة لألمانيا، بجانب تفقد البعثة الأثرية الألمانية بمعبد الألفانتين ،وأيضاً مستشفى الجرمانية الإنجيلية، مشيدا بحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان والتى تشهد تطوراً فى كل زيارة له حيث يقوم بزيارتها للمرة الثالثة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين ولاسيما فى ظل جهود التنمية والتطوير المبذولة فى مختلف المجالات وخاصة أن ألمانيا شريك وداعم فى نجاح دولة مصر الحديثة.

وبعد استعرضه لأهم المقومات السياحية والفرص الإستثمارية المتاحة طالب أشرف عطية بإستئناف رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية لأسوان وخاصة أننا سنقوم بتنفيذ العديد من مشروعات تطوير وتجميل المدينة لتوفير كافة سبل الراحة والإستمتاع بمعالمها وشوارعها مما سيساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية الوافد ولاسيما فى ظل عشق الشعب الألمانى للحضارة المصرية ، بالإضافة إلى توافر التنوع فى المنتج السياحى وتفرد أهلها بالحفاوة وحسن إستقبال الزائرين.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات الإستثمارية الملائمة للمستثمر الألمانى فى ظل إستعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة مع تمتع أسوان بتوافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة، فضلاً عن الموقع الجغرافى بإعتبارها البوابة الرئيسية على الأسواق الأفريقية.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وألمانيا الإتحادية .

 

 


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