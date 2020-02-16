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سعر اليورو اليوم الأحد 16-2-2020 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 16 فبراير 2020 11:45 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 16-2-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.94جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

16.99 جنيه للشراء.

17.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

16.94 جنيه للشراء.

17.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

16.93جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

16.89 جنيه للشراء.

17.17جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.90 جنيه للشراء.

17.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

16.97 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

16.89 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

 

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


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