ساندرز: بلومبرج لن يثير اهتمام الناخبين كمرشح ديمقراطى

رويترز

قال بيرنى ساندرز المرشح لتمثيل الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية إن منافسه مايك بلومبرج لن يحقق "الإثارة والطاقة" اللازمين للفوز بالبيت الأبيض، مركزا على منافس لم يشارك بشكل كامل بعد فى السباق.

وأضاف ساندرز فى فعالية احتفالية للحزب الديمقراطى أمس السبت "الحقيقة الواضحة هى أن رئيس البلدية بلومبرج، مع كل ما يملك من مال، لن يحقق النوع الذى نحتاجه من الإثارة والطاقة لتحقيق إقبال الناخبين اللازم لهزيمة دونالد ترامب".

ولم يذكر ساندرز، المتلهف على بناء زخم بعد الفوز فى انتخابات الديمقراطيين التمهيدية بولاية نيوهامبشير وبعدما جاء فى المركز الثاني بفارق ضئيل جدا فى ولاية أيوا، سوى بلومبرج الملياردير الذى كان رئيسا لبلدية نيويورك فى السابق من بين منافسيه فى كلمة ألقاها فى لاس فيجاس.

وانتقد مواقف بلومبرج إزاء قوانين الحد الأدنى للأجور وحفظ الأمن وفرض ضرائب على الأثرياء وتطبيق قواعد تنظيمية على وول ستريت.

وستجرى ولاية نيفادا يوم 22 فبراير المنافسة التالية فى سباق الولايات لاختيار منافس ديمقراطى للرئيس الجمهورى ترامب فى انتخابات نوفمبر المقبل، والتى ربما تكون الأشرس فى تاريخ أمريكا.

ولم يحضر بلومبرج الفعالية التى نُظمت فى لاس فيجاس ولا ينافس فى نيفادا. ويركز بدلا من ذلك على الولايات التى تصوت بدءا من 3 مارس، أو ما يطلق عليه اسم "الثلاثاء الكبير". ولم ترد حملته بعد على طلب للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وبدأ التصويت المبكر فى الولاية اليوم السبت بمشاركة 11800 ديمقراطى. ووصف مسؤول بالحزب الإقبال بأنه أكبر من المتوقع.