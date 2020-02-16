سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ساندرز: بلومبرج لن يثير اهتمام الناخبين كمرشح ديمقراطى

الأحد، 16 فبراير 2020 11:13 ص
ساندرز: بلومبرج لن يثير اهتمام الناخبين كمرشح ديمقراطى المرشح الديمقراطى بيرنى ساندرز
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بيرنى ساندرز المرشح لتمثيل الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية إن منافسه مايك بلومبرج لن يحقق "الإثارة والطاقة" اللازمين للفوز بالبيت الأبيض، مركزا على منافس لم يشارك بشكل كامل بعد فى السباق.

وأضاف ساندرز فى فعالية احتفالية للحزب الديمقراطى أمس السبت "الحقيقة الواضحة هى أن رئيس البلدية بلومبرج، مع كل ما يملك من مال، لن يحقق النوع الذى نحتاجه من الإثارة والطاقة لتحقيق إقبال الناخبين اللازم لهزيمة دونالد ترامب".

ولم يذكر ساندرز، المتلهف على بناء زخم بعد الفوز فى انتخابات الديمقراطيين التمهيدية بولاية نيوهامبشير وبعدما جاء فى المركز الثاني بفارق ضئيل جدا فى ولاية أيوا، سوى بلومبرج الملياردير الذى كان رئيسا لبلدية نيويورك فى السابق من بين منافسيه فى كلمة ألقاها فى لاس فيجاس.

وانتقد مواقف بلومبرج إزاء قوانين الحد الأدنى للأجور وحفظ الأمن وفرض ضرائب على الأثرياء وتطبيق قواعد تنظيمية على وول ستريت.

وستجرى ولاية نيفادا يوم 22 فبراير المنافسة التالية فى سباق الولايات لاختيار منافس ديمقراطى للرئيس الجمهورى ترامب فى انتخابات نوفمبر المقبل، والتى ربما تكون الأشرس فى تاريخ أمريكا.

ولم يحضر بلومبرج الفعالية التى نُظمت فى لاس فيجاس ولا ينافس فى نيفادا. ويركز بدلا من ذلك على الولايات التى تصوت بدءا من 3 مارس، أو ما يطلق عليه اسم "الثلاثاء الكبير". ولم ترد حملته بعد على طلب للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وبدأ التصويت المبكر فى الولاية اليوم السبت بمشاركة 11800 ديمقراطى. ووصف مسؤول بالحزب الإقبال بأنه أكبر من المتوقع.

 

 


أمريكا

الحزب الديمقراطى

بيرنى ساندرز

انتخابات الرئاسة الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جولة بيرنى ساندرز مرشح الرئاسة الأمريكية فى ولاية نورث كارولينا

السبت، 15 فبراير 2020 03:00 ص

"ساندرز" مرشح ديمقراطى يخشاه الديمقراطيون.. صعود السيناتور فى أيوا ونيوهامبشير وتقدمه باستطلاعات الرأى يثير قلق مؤسسة الحزب فى ظل رؤيته التقدمية.. وأنصاره يحذرون من تكرار الانحياز ضده لصالح هيلارى فى 2016

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:00 م

واشنطن بوست: ساندرز يسيطر دون منازع على الجناح اليسارى للديمقراطيين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:24 م

ساندرز يفوز فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى الأمريكى بنيو هامبشير

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة