سامح شكرى يبحث مع نظيره العراقى فى ميونخ تفعيل التعاون الأمني والاستخباري

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

التقى وزير الخارجيّة سامح شكري نظيره العراقى محمد علي الحكيم على هامش أعمال مُؤتمَر ميونخ للأمن الدوليّ فى دورته (56)، وبحث الجانبان أهمّية تفعيل التعاون الأمنيّ والاستخباريّ، وتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر تكثيف الزيارات، وتنسيق المواقف، والدعم المُتبادَل لتبوُّؤ المناصب الإقليميّة، والدوليّة. كما اتفق الجانبان على أهمّية الإسراع بتوقيع عدد من مُذكّرات التفاهم التي تهمّ البلدين.

وفى سياق منفصل، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع وزير خارجية سلوفينيا "ميرو سرار"، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي ترتبط البلدين، مؤكداً حرص الجانب المصري على استمرار التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع سلوفينيا داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وأردف حافظ، أن الوزيرين ناقشا سُبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في مارس 2019 برئاسة وزيري الخارجية، ليتسنى تعظيم الاستفادة من عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المقرر انعقادها خلال النصف الثاني من العام الجاري.