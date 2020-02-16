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الأحد، 16 فبراير 2020 10:04 م
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زينب بشير تحتفل بعيد الحب مع أصحاب الهمم ومحاربات بهية

الأحد، 16 فبراير 2020 09:04 م
زينب بشير تحتفل بعيد الحب مع أصحاب الهمم ومحاربات بهية المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر للتنمية

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حرصت المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر للتنمية، وعضو جمعية موناكو، على الاحتفال بعيد الحب بشكل مختلف، حيث نظمت احتفالا كبير لأصحاب الهمم واطفال مستشفى 57375 ومحاربات بهية داخل متحف القوات الجوية .
 
وحضر الحفل المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية وبطلى العالم فى السباحة من ذوى القدرات الخاصة محمود عبد البارى ودينا طارق وشهد الاحتفال عروض غنائية وجولة داخل المتحف تعرفوا خلالها على تاريخ القوات الجوية منذ نشأتها، وأبدى الحضور سعادتهم بالتواجد بجانب الطائرات المصرية التى خاضت الحروب المصرية على مدار العقود الماضية.
 
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (2)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (3)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (4)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (5)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (6)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (7)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم (1)
زينب بشير تحتفل بعيد الحب وسط أصحاب الهمم 

 


زينب بشير

عيد الحب

جمعية بنحبك يا مصر

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