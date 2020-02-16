سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس فنزويلا يحشد أكثر من مليونى عسكرى فى تدريبات 2020 للتصدى للخطط الأمريكية

الأحد، 16 فبراير 2020 11:18 ص
رئيس فنزويلا يحشد أكثر من مليونى عسكرى فى تدريبات 2020 للتصدى للخطط الأمريكية نيكولاس
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، التدريبات العسكرية لعام 2020، ذات الطابع الدفاعى، مع أكثر من 2300000 مقاتل، وقال مادورو: "ندرب قواتنا البوليفارية للدفاع عن السلامة الإقليمية والاستقلال والسيادة الوطنية، وسوف نحافظ على السلام".

وأكد وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير باردينو لوبيز أن "المناورات تشمل نشر الجيش فى جميع أنحاء الأراضى الوطنية، مع التمرين العسكرى البوليفارى للدروع 2020، ونواصل الانتشار على كل سفينة ، وفى كل مركز حدودى، وفى جميع أنحاء المجال الجوى، فى كل مدينة وفى كل شارع".

وأشارت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية إلى أن مادورو وصف هذه التدريبات من قبل بأنها "عسكرية خاصة"، وستنشر من خلالها نظام الأسلحة وجميع القوات المسلحة، ويتم تنفيذ التدريبات فى مدن كراكاس وماراكاى (ولاية أراجوا فى الشمال) وفالنسيا (ولاية كارابوبو فى الوسط) وباركيسيميتو (ولاية لارا فى الغرب) وماراكايبو (ولاية زوليا أيضًا فى غرب).

ومن ناحية آخرى، فقد دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو، المعترف به رئيس مسئول عن فنزويلا من قبل 50 دولة، كانت أولهم الولايات المتحدة الأمريكية، أن "هذه التدريبات دعائية، ورفض القدرة التشغيلية للقوات المسلحة، وقال "إنها ممارسة فى الدعاية تقوم بها الديكتاتورية اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن جوايدو منذ أن أقسم الدستورية كرئيس فى يناير 2019، دعا الجيش مرارا وتكرارا الانفصال عن مادورو، ودعم هجومه على الحاكم الاشتراكى، إلا أن الجيش الفنزويلى لا يزال يقف كالشوكة فى حلق جوايدو للوصول إلى حكم فنزويلا بشكل معترف به.

وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح أن مادورو يقوم بتلك التدريبات العسكرية لحماية السيادة ضد خطط التدخل للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وفى الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر، تم تعبئة أفراد الجيش والميليشيات فى المناطق الحدودية، يوجد فى فنزويلا حوالي 365 الف فرد عسكرى وحوالي 3.7 مليون رجل ميليشيا (أكثر من 10٪ من السكان).

 


فنزويلا

تدريبات عسكرية

الولايات المتحدة الامريكية

نيكولاس مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا الصباح.. مجلس الشيوخ يواصل محاكمة ترامب.. والديمقراطيون يعرضون الاتهامات.. والآلاف يتظاهرون فى فنزويلا دعما للرئيس نيكولاس مادورو.. ومظاهرات بالمكسيك احتجاجا على زيادة معدلات العنف بالبلاد

الجمعة، 24 يناير 2020 09:00 ص

الآلاف يتظاهرون فى فنزويلا دعما للرئيس نيكولاس مادورو

الجمعة، 24 يناير 2020 12:00 ص

زعيم المعارضة الفنزويلى يدعو لمزيد من الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو

الأحد، 12 يناير 2020 10:00 ص

اعرف قصة شراء نيكولاس كيدج منزل "مسكون" لكتابة رواية رعب فى ذكرى ميلاده

الثلاثاء، 07 يناير 2020 01:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة