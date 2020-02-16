رئيس جامعة قناة السويس: نسعى للاعتماد البرامجى بجانب المؤسسى.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجودة أصبحت أسلوب حياة وذلك بعد انتشار ثقافتها داخل كليات جامعة القناة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد 7 كليات بها حتي الآن وتستعد في الفترة القادمة كلية الطب للتقديم للاعتماد الثالث.

وأضافت رئيس جامعة قناة السويس، تستعد كليتي الزراعة وعلوم للاعتماد الثاني واليوم نستقبل زيارة فريق تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطري للمرة الثانية والتي تعد ثاني الكليات التي حصلت على الاعتماد بجامعة القناة بعد كلية الطب وأولى كليات الطب البيطري على مستوى الجامعات المصرية التي حصلت على الاعتماد، مشيرة إلى أن الجامعة تسعي إلي الاعتماد البرامجي أيضًا إلي جانب الاعتماد المؤسسى.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس جامعة قناة السويس، اليوم لفريق زيارة تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطري برئاسة الدكتورة مها عادل، وأعضاء الفريق الدكتور سعيد سلام، والدكتورة آمال أنيس، والدكتور كمال متولي، والدكتور محمد عاطف، وبحضور الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري والدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني، عميد كلية التمريض والدكتور حمدي عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة والدكتور إبراهيم فارس الأستاذ بكلية الطب البيطري والدكتورة ثناء النحلة، مدير وحدة الجودة بكلية الطب البيطري.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها عادل، رئيس الفريق إلى أن انتشار ثقافة الجودة سمه مميزة لجامعة القناة بشكل عام وكلية الطب البيطري بشكل خاص مشيرة إلى أن اعتماد كليات القطاع الطبى جميعها بجامعة القناة مؤشر لانتشار فكر وثقافة الجودة بين كليات الجامعة جميعها مع تبني القيادات الجامعة لفكر الجودة والذي أدي إلي نجاح الجودة بالجامعات المصرية.

وأضافت الدكتورة داليا منصور، أن الاستعدادات داخل كلية الطب البيطري، تمت من خلال استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد الأثني عشر، مشيرة إلى أن فريق العمل هو سر نجاح المنظومة وما يحدث اليوم معزوفة نجاح بين الإدارات والقيادات الجامعية كما شكرت جميع من شارك في الاستعدادات من فريق عمل الكلية والإدارة الهندسية بالجامعة وإدارة المسطحات إلي جانب الجهد الكبير الذي بذله الفريق الإداري بإشراف وتواجد مستمر من أمين عام الجامعة.

حضر اللقاء هدى فرج، أمين عام الجامعة المساعد والمهندسة وفاء محمود أمين، الجامعة المساعد لمقر الجامعة الجديدة واللواء عماد جودة، مدير إدارة الأمن بالجامعة.



رئيس جامعة قناة السويس تستقبل فريق تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطرى



رئيس جامعة قناة السويس تستقبل فريق تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطرى