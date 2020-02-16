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رئيس جابكو : 543 مليون دولار موازنة تقديرية لإنتاج 77 ألف برميل يوميا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:41 م
رئيس جابكو : 543 مليون دولار موازنة تقديرية لإنتاج 77 ألف برميل يوميا وزير البترول خلال انعقاد اعمال الجمعية
كتبت – مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة يركز حالياً على رفع كفاءة الأداء وتعظيم وزيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والبرنامج الثانى  بالمشروع لتحسين أداء أنشطة الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/2020 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس على الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون الاماراتية ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة والسلامة والامن الصناعى.

وشدد المهندس طارق الملا على استمرار التأكيد على أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة هى حجر الزاوية فى استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنة حفاظاً على سلامة العاملين والاحوال الانتاجية.

واستعرض المهندس محمد المليجى رئيس شركة جابكو الملامح الرئيسية للانشطة والمشروعات خلال عام 2020/2021 التى تتركز فى أنشطة الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الانتاج من الزيت الخام بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة واصلاح للآبار باستخدام التقنيات الحديثة ووحدات السلك الرقمية (DSL) التى يتم تطبيقها للمرة الأولى فى مصر.

واشار إلى مشاركة جابكو فى مشروع المسح السيزمى بين هيئة البترول وشركة ويسترن جيكو لتغطية بعض مناطق امتياز جابكو للحصول على صورة أفضل للوضع الجيولوجى ولتقليل معامل الخطورة المصاحب لأنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى.

وأضاف انه فى إطار الحفاظ على البيئة يعد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى للمنصات البحرية بمنطقة رأس شقير أحد أهم المشروعات الحالية والتى تهدف إلى التخلص الآمن لمياه الصرف الصناعى بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وأشار إلى أن اجمالى الموازنة المقدره للشركة 543 مليون دولار للوصول إلى معدل إنتاج مستهدف يبلغ حوالى 77 ألف برميل يومياً.


البترول

انتاج الزيت

جابكو

وزير البترول

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