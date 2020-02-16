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رئيس الوزراء يتفقد اليوم المنطقة الاستثمارية ببنها

الأحد، 16 فبراير 2020 07:52 ص
رئيس الوزراء يتفقد اليوم المنطقة الاستثمارية ببنها د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، المنطقة الاستثمارية ببنها، يرافقة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، حيث تقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، وتم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة، وتقام المنطقة الاستثمارية على 69 ألف متر مربع.

والمستهدف إنشائه بالمنطقة 177 وحدة صناعية وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهى المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية خطة الوزارة ومستهدفات متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، وكذا الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الحكومة فى هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.


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مصطفى مدبولى

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