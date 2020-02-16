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دراسة توضح العلاقة بين إصابات الدماغ المؤلمة وزيادة مخاطر الأمراض النفسية

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 م
دراسة توضح العلاقة بين إصابات الدماغ المؤلمة وزيادة مخاطر الأمراض النفسية اصابات الدماغ - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة أن الجنود الذين يعانون من إصابة دماغية معتدلة أو حادة يعانون من مشاكل صحية عقلية أخرى أكثر من المصابين بإصابات خطيرة أخرى، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، كما أظهرت أن معدل اضطرابات الصحة العقلية بين الجنود المصابين بجروح خطيرة أعلى بكثير من المبلغ عنها سابقا.
 
وقال الباحث الرئيسي "ديفيد تشين" ، وهو أستاذ مساعد في السياسة الصحية والإدارة في جامعة ماساتشوستس أمهيرست: "من بين الوجبات السريعة الرئيسية أن اصابات الدماغ الحادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الصحة العقلية - وليس فقط اضطراب ما بعد الصدمة".
 
 
وقال تشين في بيان صحفي للجامعة "تشير نتائجنا إلى أن المرضى الذين أصيبوا بجروح خطيرة في القتال والذين يعانون من اصابات حادة فى الدماغ لديهم معدلات مرتفعة للغاية من اضطرابات الصحة العقلية".
 
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام "هو" وزملاؤه بتحليل سجلات ما يقرب من 5000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين - معظمهم من الجيش الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال في العراق وأفغانستان بين عامي 2002 و 2011، وعانى ثلثهم تقريبًا من الإصابة بمرض السل.
 
وعموماً، تم تشخيص 71 ٪ من الجنود المصابين بجروح خطيرة في الدراسة في وقت لاحق مع واحد على الأقل من خمس حالات الصحة العقلية: اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، والاضطرابات المزاجية والقلق ، وردود الفعل التكيف، وانفصام الشخصية وغيرها من الاضطرابات النفسية، والاضطرابات الإدراكية، ونشرت النتائج مؤخرًا في مجلة الطب العسكري.
 
 

اضطراب ما بعد الصدمة

السل

انفصام الشخصية

اصابات الدماغ

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