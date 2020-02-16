خالد بن سلمان: ميليشيات إيرانية اغتالت رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى

كتب سمير حسنى

اتهم نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، ميليشيات إيرانية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، وقال عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الأحد:"ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت رفيق الحريري بعد أن ضاقت ذرعا بمشروعه للنهضة، مؤكدا أن الراحل قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار فى لبنان، وكان قائدا وطنيا مصلحا".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودى: استشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريرى، كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التى ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطنى الذى كان يدافع عنه، فهى لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وتابع عبر حسابه قائلا: "رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.