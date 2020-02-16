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حظر سير السيارات داخل المضمار أثناء تسابق الهجن بشرم الشيخ

الأحد، 16 فبراير 2020 12:00 ص
حظر سير السيارات داخل المضمار أثناء تسابق الهجن بشرم الشيخ سباق الهجن - أرشيفية
سيناء - محمد حسين

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قال عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إنه تقرر اتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع التأثير على الهجن أثناء تنافسها خلال فعاليات سباق الهجن التنشيطى الرابع المقرر انطلاقته الخميس القادم بشرم الشيخ.
 
 
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن يسمح لعامة الجمهور بالسير بسياراتهم داخل المضمار والاكتفاء بسير عربات أهل الهجن الذين منها يوجهون هجنهم المتسابقة بالريموت كنترول أثناء تسابقها.

 

وأشار "المزينى"، إلى أن كل هذه الإجراءات ضرورية وتتبع فى ميادين سباقات الهجن عربيا، وتطبيقها بمضمار شرم الشيخ يأتى فى إطار السير فى تحديث وتقدم رياضة الهجن فى مصر لتصل لمستوى عالمى وتطبق كافة المعايير.

 

وكان الشيخ محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للهجن، قال إن الهجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى مهرجان شرم الشيخ التنشيطى الرابع المنتظر انطلاقته الخميس المقبل برعاية الاتحاد الإماراتى للهجن.

 

وأوضح "أبوعنقة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد والسويس وأسوان وسوهاج أول من بدأوا فى التسجيل فى كشوف المتسابقين.
 

وأضاف، أن الهجانة يصلون تباعًا لمضمار سباق الهجن ويبدأون فى اتخاذ مواقعهم فى المخيمات الخاصة بهم، ويستعدون لخوض السباقات بتدريبات متواصلة لهجنهم.


وتستعد مدينة "شرم الشيخ" بجنوب سيناء لرابع جولة من سلسلة مهرجانات سباقات الهجن برعاية "اتحاد الهجن الإماراتى"، وينظمها "الاتحاد المصرى للهجن"، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ ومديرية الشباب والرياضة والطب البيطرى بجنوب سيناء.

 

وجرى تحديد موعد "مهرجان شرم الشيخ للهجن" فى جولته الرابعة برعاية الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجارى.

 


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