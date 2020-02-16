حجزتها النقض للحكم 21 مارس.. معلومات مهمة عن قضية اقتحام قسم حلوان

كتبت هدى أبو بكر

تحسم محكمة النقض فى 21 مارس المقبل مصير المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان ، والصادر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد، وتأتي أبرز المحطات فى القضية فى النقاط التالية:

-فى 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة توجه الآلاف من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، إلى محيط قسم حلوان، وحاولوا اقتحامه.

-خلال الحادث، استشهد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.

-كشفت تحقيقات النيابة العامة، تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.

-وانتهت التحقيقات إلى تورط 68 متهما في القضية بينهم 3 سيدات، ومتهم واحد هارب فى القضية.

-قدمت النيابة 40 شاهد إثبات فى القضية من بينهم 30 ضابطا وفرد شرطة، كما استمعت المحكمة لأكثر من 100 شاهد نفي.

-الاتهامات: واجه المتهمون مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

-في 16 إبريل 2014 أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في إبريل 2014، 68 متهمًا بينهم 15 هاربا لمحكمة الجنايات بتهمة اقتحام قسم شرطة حلوا.

- 10 يناير 2014 ..عقدت اولى جلسات محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، وتم تأجيلها لجلسة 15 يناير.

-29 يوليو 2017 ..صدر حًكم اول درجة ، حيث قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في قضية اقتحام قسم حلوان.

- 10 أكتوبر 2017 ..قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت 50 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لسبع متهمين آخرين والسجن 5 سنوات لثلاث متهمين آخرين.

18-أبريل 2018.. قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم حلوان" وتأييد القرار بالإدراج علي قوائم الإرهاب.

- 18-نوفمبر 2019 ...حددت محكمة النقض، جلسة 15 فبراير 2020 كأولى جلسات نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية.

-15 فبراير 2020 ..نظرت محكمة النقض أولى جلسات طعن المتهمين وحجزتها للحكم فى جلسة ٢١ مارس المقبل.