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حبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه 4 أيام احتياطيًا في سوهاج

الأحد، 16 فبراير 2020 03:58 م
حبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه 4 أيام احتياطيًا في سوهاج اموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في سوهاج بزعم توظيفها، في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

 

وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه بلغ إجماليها ستة ملايين جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأضافت التحريات أن 10 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

 

كانت الجهات الأمنية، ضبطت أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 10 مواطنين - جميعهم مقيمين بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

 

وأسفرت التحريات صحة الواقعة، عن قيام  أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (5.850.000 خمسة مــلايين وثـــمانمائــــة وخمسون ألف جنيهاً ) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

 


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