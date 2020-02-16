جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع عضو البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماى، على هامش "منتدى المرأة العالمي- دبي 2020" الذي تستضيفه الإمارات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده الإمارات، والجهود التي تقوم بها لتحقيق النهضة الشاملة ضمن نموذج تنموي يضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مقدمة أولوياته ويعمل على تأسيس قاعدة قوية للانطلاق إلى المستقبل وتحقيق الريادة فيه، مشيدة بقرار الإمارات بالوصول إلى نسبة التمثيل النسائي في المجلس الاتحادي الوطني إلى 50%؛ ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجعل من الإمارات نموذجًا ملهمًا للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها كذلك في الكثير من المجالات التنموية.