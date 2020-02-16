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جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن امتلاكه قاعدة بيانات لبقايا عناصر"داعش"

الأحد، 16 فبراير 2020 09:30 م
جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن امتلاكه قاعدة بيانات لبقايا عناصر"داعش" عناصر فى تنظيم داعش - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان قوله - إن "استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي تأتي فى كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى فى نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية".

وأضاف النعمان، أن" الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق"، مبيناً أن قاعدة البيانات أصبحت مصدرا تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى فى المحيط الإقليمي والمحيط الدولي".

وشدد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، على أن "الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ وملاحقة العصابات الارهابية".

كانت خلية الاعلام الامنى فى العراق اليوم الأحد، أعلنت عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش فى الانبار وكركوك.

وقالت الخلية في بيان نشر على الحساب الرسمي لها إن "عمليات ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية مستمرة، حيث نفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في مناطق البغدادي غرب الانبار وليلان في كركوك".

واضافت ان "العمليات اسفرت عن القاء ٣ ارهابيين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب".

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس السبت اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل، وكان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة مشتركة من فوج طواريء الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، شنت حملة تفتيش مفاجئة فى منطقة حى 30 تموز فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".


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