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جهاز الإحصاء يوضح عدد المشتغلين فى مصر بالربع الأخير من 2019

الأحد، 16 فبراير 2020 02:00 ص
جهاز الإحصاء يوضح عدد المشتغلين فى مصر بالربع الأخير من 2019 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالربع الرابع 2019‎، ارتفاع عدد المشتغلين خلال فترة البحث، حيث ارتفع العدد ليصل إلى 26.621 مليون فرد، بينما كان 26.194 مليون فرد بنسبة زيادة 1.6%
 
وينشر "اليوم السابع" بالانفوجراف خريطة توزيع المشتغلين خلال الربع الأخير لعام 2019، والتي تتكون من:
 
- بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11.114 مليون مشتغل
 
- بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.507 مليون مشتغل
 
- نسبة المشـــتغلين بأجر نقدي نحو 70٪، بواقع 18.628 مليون مشتغل "16.025 ذكور، 2.603 إناث" بنسبة 70% من إجمالي المشتغلين
 
- بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2.855 مليون مشتغل "2.734 مليون مشتغل من الذكور، 121 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 10.7% من إجمالي المشتغلين.
 
- بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.329 مليون مشتغل
 
- عدد المشتغلين من الذكور بهذه الفئة 2.960 مليون مشتغل من الذكور
 
- عدد المشتغلات بهذه الفئة من الإناث 369 ألف مشتغلة بنسبة 12.5% من إجمالي المشتغلين
 
- بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـروع أسري بدون أجر 1.809 مليــون مشـتغل
 
- عدد المشتغلين من الذكور بهذه الفئة 795 ألف مشتغل 
 
- عدد المشتغلات من الإناث بهذه الفئة 1.014 مليون مشتغلة بنسبة 6.8% من إجمالي المشتغلين.
 
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالى قـوة العمل بانخفاض 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
 

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

المشتغلين في مصر

القوى العاملة

اخبار الاقتصاد

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