جهاز الإحصاء يوضح عدد المشتغلين فى مصر بالربع الأخير من 2019

أظهرت النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالربع الرابع 2019‎، ارتفاع عدد المشتغلين خلال فترة البحث، حيث ارتفع العدد ليصل إلى 26.621 مليون فرد، بينما كان 26.194 مليون فرد بنسبة زيادة 1.6%

وينشر "اليوم السابع" بالانفوجراف خريطة توزيع المشتغلين خلال الربع الأخير لعام 2019، والتي تتكون من:

- بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11.114 مليون مشتغل

- بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.507 مليون مشتغل

- نسبة المشـــتغلين بأجر نقدي نحو 70٪، بواقع 18.628 مليون مشتغل "16.025 ذكور، 2.603 إناث" بنسبة 70% من إجمالي المشتغلين

- بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2.855 مليون مشتغل "2.734 مليون مشتغل من الذكور، 121 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 10.7% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.329 مليون مشتغل

- عدد المشتغلين من الذكور بهذه الفئة 2.960 مليون مشتغل من الذكور

- عدد المشتغلات بهذه الفئة من الإناث 369 ألف مشتغلة بنسبة 12.5% من إجمالي المشتغلين

- بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـروع أسري بدون أجر 1.809 مليــون مشـتغل

- عدد المشتغلين من الذكور بهذه الفئة 795 ألف مشتغل

- عدد المشتغلات من الإناث بهذه الفئة 1.014 مليون مشتغلة بنسبة 6.8% من إجمالي المشتغلين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالى قـوة العمل بانخفاض 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.