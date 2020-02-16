جنايات القاهرة تلغى حكم على متهم بقضية أحداث الأزبكية وإعادتها إلى النيابة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالغاء الحكم الصادر ضد أحد متهمى قضية أحداث الأزبكية، وإعادة القضية إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها، بعد أن طبق عليه قانون الطفل.

كانت محكمة النقض قضت بمعاقبة المتهم عبد الرحمن محمد الجندي بالسجن 3 سنوات، ووجهت للمتهمين تهم، ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فى القتل، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين، خرّبوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، وقاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وعطلوا وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم سيارات الشرطة.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "سالم.م" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بقتل مواطن والشروع فى قتل أخرين بمدينة بدر.

وأسندت النيابة للمتهم " سالم.م"، وأخرين تهمة قتل المجنى عليه "عبد الله.س"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق ألية"، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم أعيرة نارية صوبه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.