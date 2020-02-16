جامعة سوهاج تمنح باحثا يمنيا الدكتوراه فى علوم الإحصاء الرياضى.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الدكتوراه العلنية فى علوم رياضيات "الإحصاء الرياضي" المقدمة من عبد الجليل عبد العالم الشيبانى الباحث بمركز البحوث والتطوير التربوى بالجمهورية اليمنية، تحت عنوان "استدلالات إحصائية وتنبؤات لمقلوب التوزيع الاسى المعمم اعتمادا على العينات المراقبة والقيم المسجلة"، وذلك بمقر قاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعى القديم.

وتشكلت لجنة الإشراف من الدكتور أحمد أبو المجد سليمان أستاذ الإحصاء الرياضي، الدكتور عصام السيد أحمد مدرس الإحصاء الرياضي، والدكتور الوجيه أحمد فرغل مدرس الإحصاء الرياضى بعلوم سوهاج.

أما لجنة المناقشة فضمت كلاً من الدكتور محمد عادل محمد أستاذ الإحصاء الرياضى بكلية العلوم جامعة أسيوط "محكم خارجي"، الدكتور عبد الله محمد عبدالفتاح أستاذ الإحصاء الرياضى ووكيل معهد الدراسات والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة "محكم خارجي"، الدكتور أحمد أبو المجد سليمان أستاذ الإحصاء الرياضى بكلية علوم سوهاج "محكم داخلي"، وعقب الانتهاء من المناقشة منحت اللجنة المشرفة على الرسالة درجة الدكتوراه فى "الفلسفة فى علوم الرياضيات"، مشيدة بإلمام الباحث بمفردات الرسالة بشكل جيد.

جدير بالذكر أن مناقشة الرسالة حضرها كلاً من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالباسط أبو ضيف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة، على أبو الرى مدير عام الدراسات العليا، الدكتور ياسر رفعت عبدالرحمن مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين، وفاء المغربى مدير إدارة الدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين والطلاب بالجامعة.

يذكر أن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن عن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركتها فى أسبوع الجامعات الأول الذى عقد فى جامعة سوهاج فى الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى بمشاركة أكثر من 600 متسابق ممثلين لوفود الجامعات المصرية المختلفة.



جامعة سوهاج تمنح باحث يمنى درجة الدكتوراه فى علوم الإحصاء الرياضى



جامعة سوهاج تمنح باحث يمنى درجة الدكتوراه فى علوم الإحصاء الرياضى