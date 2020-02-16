جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة، اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة، بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بأسعار مخفضة للطلاب، في إطار حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بأسعار مخفضة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تشهد خلال الفصل الدراسي الثاني أكثر من معرض ملابس بأسعار مخفضة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح الخميس الماضي، معرض ملابس مخفضة بمدينة الطالبات بالجيزة، بحضور الدكتورة أمنية الفقي مستشارة رئيس الجامعة لمدن الطالبات.

على جانب آخر، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إدراج مجلة هرمس للعلوم الإنسانية والاجتماعية - التي يصدرها مركز اللغات والترجمة بالجامعة - على منصة بنك المعرفة المصري واتاحتها للباحثين للاطلاع على الأبحاث العلمية المُحَكمة المنشورة بها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إتاحة 4 أعداد حتى الآن من المجلة على بنك المعرفة المصري، ويجرى حاليًا رفع وإتاحة باقي الأعداد، لافتًا إلى أن مجلة هرمس تصدر بعدة لغات، وتخاطب مختلف الثقافات العالمية حيث تؤكد قيم التنوع والتعددية، وتدعم التخصصات البينية، وتسير وفقًا لسياسات جامعة الجيل الثالث.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التي يصدرها مركز اللغات والترجمة وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية، وإتاحتها على البوابة الرقمية للمجلات العلمية على موقع الجامعة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجلات العلمية للكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية، وتعديل شروط قبول الأبحاث، واصدار المجلات الدولية بالتعاون مع دور النشر الدولية، حيث أصدرت الجامعة خلال عام 2019 عددين من المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS" بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية إيمرالد، كما حصلت مجلة الجامعة للأبحاث المتقدمة "JAR" على المركز الخامس على مستوى العالم، والمركز الأول في الشرق الأوسط، وتم اصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا تابعة للكليات وهي كليات الدراسات الأفريقية والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية تابعة للكليات والأقسام العلمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم إدراج 27 مجلة علمية ضمن بنك المعرفة المصري.