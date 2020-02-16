جامعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل للتدريب على جائزة مصر للتميز الحكومى 

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية صباح اليوم، ورشة عمل بقاعة المؤتمرات ـمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بسموحة، ألقاها الدكتور محمد صلاح الدين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة ممثلى كليات ومعاهد الجامعة تم خلال الورشة عرض تاريخ الجائزة والهيئات المشاركة بها موضحاً أن المشاركة فى الدورة الثانية أصبح إجبارياً لكل الهيئات والمؤسسات الحكومية، استمراراً لفاعليات التدريب على جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020 ومن أجل بناء جهاز إدارى قوى وفعال.

وتناولت الورشة المعايير والخدمات المقدمة من الإدارة وعمليات الميكنة والحفظ، وكذلك تناول دليل المؤسسة الحكومية المتميزة وفئات الجائزة ومعايير التقييم وأقسام الجائزة وكيفية التغلب على العقبات التى ظهرت خلال المشاركة الأولى.

وتسعى الجائزة لتطوير الجهاز الإدارى والاستفادة من العنصر البشرى والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات وميكنة العمل تماشياً مع الإصلاح الإدارى للدولة وتشجيعاً على الابتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسى.

يذكر أن افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم ، مركز ابتكارات اللغة" LIC " بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب والذى يضم معمل لغة لتدريس 6 لغات أوربية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ومسئول التدويل بجامعة الإسكندرية، والدكتورة لنا حبيب مدير المركز والمشرف علي وحدة اللغات ونظم المعلومات بالكلية، وعدد من أساتذة اللغات بالمركز .

وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان إن المعمل يهدف إلى تعزيز التقارب النوعي مع تطورات الاتحاد الأوروبي في التعليم العالي، وتشجيع الشعوب على التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الكفاءات والمهارات في التعليم العالي من خلال تطوير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مناطق مختلفة من العالم من خلال المبادرات المشتركة ولا سيما بعد ان اصبح العالم قرية صغيرة .

فيما أكدت الدكتورة لنا حبيب ان المعمل متصل مع 5 جامعات مصرية أخرى وهي القاهرة، حلوان، المنيا، الأقصر، فاروس، عن طريق شبكة Network ، وأضافت أنه سيتم تعريف الطلاب الدارسين بالمركز على الأبحاث اللغوية التطبيقية على المستويين الإقليمي والدولي .



جامعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل للتدريب على جائزة مصر للتميز الحكومى



جامعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل للتدريب على جائزة مصر للتميز الحكومى