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جامعة الإسكندرية تفتتح مركز ابتكارات اللغة بتمويل من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 16 فبراير 2020 10:54 ص
جامعة الإسكندرية تفتتح مركز ابتكارات اللغة بتمويل من الاتحاد الأوروبى جامعة الإسكندرية تفتتح مركز ابتكارات اللغة "LIC" بتمويل من الاتحاد الأوروبى
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم، مركز ابتكارات اللغة" LIC " بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب والذى يضم معمل لغة لتدريس 6 لغات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ومسئول التدويل بجامعة الإسكندرية، والدكتورة لنا حبيب مدير المركز والمشرف علي وحدة اللغات ونظم المعلومات بالكلية، وعدد من أساتذة اللغات بالمركز .

وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان، إن المعمل يهدف إلى تعزيز التقارب النوعي مع تطورات الاتحاد الأوروبي في التعليم العالي، وتشجيع الشعوب على التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الكفاءات والمهارات في التعليم العالي من خلال تطوير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مناطق مختلفة من العالم من خلال المبادرات المشتركة ولا سيما بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة .

فيما أكدت الدكتورة لنا حبيب ان المعمل متصل مع 5 جامعات مصرية أخرى وهي القاهرة، حلوان، المنيا، الأقصر، فاروس، عن طريق شبكة Network ، وأضافت أنه سيتم تعريف الطلاب الدارسين بالمركز على الأبحاث اللغوية التطبيقية على المستويين الإقليمي والدولي .

يذكر أن استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية،الدكتورة جيل ولو تشيك، عميد الدراسات العليا ، واستاذ الاورام والاشعاع ، ومدير مركز النانو تكنولجى، بجامعة نورث ويسترن بشيكاغو الأمريكية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النانوتكنولوجي والاستفادة منه فى المجالات العلمية المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية تفعيل الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة، والاستفادة منها من خلال التعاون فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، والتي تتضمن دعم البحث العلمي والتوسع فيه لإيجاد الحلول العملية للمشكلات تحقيقآ لأستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

تلا ذلك عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.  مع مجموعة جامعة الإسكندرية من الباحثين فى مجال البيوتكنولوجى والنانو تكنولجى فى التخصصات المختلفة، وتقديم عرض عن كلتا الجامعتين والإمكانات المتاحة لدى كل منهما.

وقد أعلن الدكتور هشام جابر أنه تم التباحث مع الزائرة الأمريكية فى سبل التعاون الشاملة بين جامعة الإسكندرية وجامعة نورث ويسترن ومن اهمها: توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين  ، وإنشاء درجة ماجيستير  مشتركة فى البيوتكنولوجى، بالإضافة  الى قيام جامعة نورث ويسترن بتقديم خمس منح دراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، كما اتفق الجانبان على التعاون من خلال انشاء مركز التميز للنانو تكنولوجى بجامعة الإسكندرية ، خلال صيف 2020 .

وقدمت البروفسير جيل تشيك ،بعرض أحدث التوجهات العالمية فى المجالات البحثية فى النانوتكنولوجى وعلاج السرطان.

وحضر الاجتماع الدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ومسئول التدويل بجامعة الإسكندرية،  ولفيف من الأساتذة المتخصصين في مجال النانوتكنولوجى بكلية الطب والعلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والأسنان.

 

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