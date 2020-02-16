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"توثيق زخارف المبانى التراثية" .. ندوة فى مكتبة الإسكندرية

الأحد، 16 فبراير 2020 11:45 ص
"توثيق زخارف المبانى التراثية" .. ندوة فى مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط (Alex Med) التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير2020 ندوة بعنوان "توثيق زخرفة المباني التراثية والاتجاهات الحديثة في صناعة التصميم" وذلك بالتعاون مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث  (EHRF).

تبدأ الندوة بعرض تقديمي يقدمه فريق عمل مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط والذي سيوضح مشاريعه المختلفة المتعلقة بالإسكندرية، سواء في الحفاظ على تراثها الثقافي أو من خلال المساعدة في وضع خطط لتنميتها المستدامة.

كما تستضيف الندوة فريق المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث (EHRF) الذي عمل بنجاح في مشروع توثيق التراث المعماري للمماليك في القاهرة الممول من صندوق الحماية الثقافية التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وبهذا يتيح المركز فرصة للمجتمع السكندري الثقافي للاطلاع الدائم على ما يحدث اليوم على الصعيد الثقافي في القاهرة.

وقد أدت هذه المبادرات الفكرية إلى إلهام المصممين العالميين مثل مصممة الحلي المصري السيدة عزة فهمي وهي ضيف شرف الندوة التي تتحدث عن مجموعتها المملوكية الأخيرة المستوحاة من المشروع.

جدير بالذكر أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط يعنى بمدينة الإسكندرية وعلاقتها بحوض البحر المتوسط. وتهدف الدراسات التي أجريت بالمركز إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي القيم للمدينة في محاولة لتعزيز الشعور بالهوية والانتماء، وإبراز التراث المادي وجعله في متناول الجمهور على المستويين المحلي والإقليمي.

ويحرص المركز على التعاون المستمر مع شركائه في مختلف أرجاء الوطن فيما يتعلق بدراسة التراث وكيفية استدامته. ويعد هذا الحدث هو الأول من سلسلة طويلة من مبادرات التعاون في عام 2020 بين المركز وشركائه في مجال الثقافة.

 

 


اخبار اليوم

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الزخارف التراثية

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