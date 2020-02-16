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"تنشيط السياحة ": 20% زيادة زوار المناطق الاثرية بالإسكندرية عن العام الماضى

الأحد، 16 فبراير 2020 02:19 م
"تنشيط السياحة ": 20% زيادة زوار المناطق الاثرية بالإسكندرية عن العام الماضى قلعة قايتباى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، عن ارتفاع أعداد المترددين على المناطق الاثرية والمتاحف، بنسبة 20%، مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، وأن إجمالى عدد المترددين على المناطق الاثرية والمتاحف بالإسكندرية بلغ فى يناير 2020 نحو 105 ألف و90 زائر، فى حين بلغ فى عام 2019 84 ألف و770 زائر.

وأشار بيان صادر من الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد فى بيان صادر اليوم، أن أكثر المناطق التى شهدت إقبالا خلال العام هى قلعة قايتباى، حيث شهدت فى عام 2019 نحو 50 ألف و 927 زائر منهم 10 الاف زائر أجنبى، و فى عام 2020 شهدت القلعة 66 ألف و 537 زائر منهم 11 ألف زائر أجنبى، و جاء فى المرتبة الثانية من حيث عدد الزوار و التى شهدت إرفتاع ملحوظ فى عدد الزائرين منطقة كتاكومب كوم الشقافة، و التى شهدت تطوير كبير بعد تنفيذ شفط المياه الجوفية بها، مما أدى الى ارتفاع عدد الزائرين من 8 الاف و 609 زائر عام 2019، الى 12 ألف 221 زائر عام 2020.

 

فيما جاءت منطقة عامود السوارى فى المقدمة نظرا للإقبال الكبير عليها، حيث شهدت إقبال نحو 10 الاف زائر فى كلا من العامين، وارتفع عدد المترددين على متحف المجوهرات من 6 الاف و 261 زائر عام 2019 الى 7 الاف و 778 زائر فى عام 2020، كما ارتفع عدد المترددين على المسرح الرومانى بالإسكندرية من 4 الاف و 911 زائر عام 2019، الى 5 الاف و 493 زائر عام 2020.

 

 

 


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