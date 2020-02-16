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تفاصيل القبض على لصوص سرقوا "موزع أحمال" مستشفى الإسماعيلية العام

الأحد، 16 فبراير 2020 10:03 ص
تفاصيل القبض على لصوص سرقوا "موزع أحمال" مستشفى الإسماعيلية العام حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى كشف غموض واقعة سرقة "موزع أحمال" محول مستشفى الإسماعيلية العام، الذى تسبب فى فصل الكهرباء عن بعض أقسام المستشفى والقبض على المتهمين واستعادة الموزع المبلغ بسرقته.

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية مفاده تلقى مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغا من "محمد.ا.ال" 55 عاما مدير الشئون القانونية بمستشفى الإسماعيلية العام مقيم دائرة مركز القصاصين بسرقة "قاطع كهرباء" المسئول عن توزيع الاحمال فى مستشفى الاسماعيلية العام واتهامه لسبعة موظفين بالمستشفى بالإهمال وتسببهم فى السرقة من بينهم موظف إدارى بالمستشفى وفردين أمن وأمين مخزن المستشفى ومدير إدارى بالمستشفى وفنى محولات ومشرف الأمن بالمستشفى .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ومفتشى الامن العام والرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه.

وأوكل لفريق البحث سرعة كشف ظروف وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها واستعادة المسروقات وتقديم المتهمين للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب واقعة السرقة كلا من المتهم "محمد.ع.ف" 37 عاما فنى كهرباء بشركة توزيع الكهرباء ومقيم أبو عطوة دائرة مركز الاسماعيلية والمتهم "السيد.ج.ع" 41 عاما عاطل ومقيم الزهور دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات والمعلومات اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما أن المتهم الأول قام بالدخول إلى المستشفى وقيامه بسرقة قاطع الكهرباء "موزع الاحمال"، وأن المتهم الثانى انتظره خارج المستشفى مستقلا إحدى السيارات.

وأشار المتهمان فى اعترافاتهما إلى أنهما عقب سرقة "موزع الاحمال" من محول مستشفى الاسماعيلية العام توجها إلى مدينة العبور بمحافظة القليوبية للتصرف فيه بالبيع وفشلا فى بيعه فتخلصا منه بالقائه باحدى المخلفات الزراعية مسطح اخضر بالحى التاسع بمدينة العبور قليوبية.

ونجح فريق البحث من العثور على "موزع الاحمال " واستعادته تمهيدا لتركيبه مرة اخرى بمحول مستشفى الإسماعيلية العام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


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سرقة مستشفى الاسماعيلية

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