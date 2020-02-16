تعرف على تفاصيل الاشتراك فى مسابقات ملتقى التمور الأول بالوادى الجديد 19 مارس

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تفاصيل الاشتراك فى الملتقى التسويقى الأول للتمور والذى تستضيفه المحافظة يوم 19 مارس المقبل، وحتى يوم 21 من نفس الشهر بمنطقة أرض المعارض بحى الأمل بمدينة الخارجة حيث أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، تحديد شروط عامة للاشتراك فى الملتقى والذى يقام تحت رعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، ووزارة التجارة والصناعة، وتحديد 7 فئات للمسابقة والتنافس بالملتقى وهى أفضل مزرعة لإنتاج التمور وأفضل مزارع " نخال" ، وأفضل منتج يدوى تراثى من منتجات النخيل الثانوية، وأفضل مدرسة تهتم بنخيل التمر وأفضل شخصية قدمت خدمات لمجال التمور بالمحافظة، حيث إن هذه الفئات الخمسة لأبناء الوادى الجديد، بينما هناك فئتين لما هم خارج المحافظة وهى فئة أفضل مصنع تعبئة تمور وأفضل مُصنع عبوة تغليف للمنتج " مصنع تعبئة".

أضاف إسماعيل، أنه جرى تحديد 355 ألف جنيه، قيمة جوائز للفائزين فى المسابقات التى ستجرى خلال الملتقى وهى السبع مسابقات، التى جرى الإعلان عنها، على أن أخر موعد للاشتراك فى المسابقة هو 3 مارس المقبل، وتقدم استمارات الاشتراك فى المسابقة على قرص مضغوط بمقر مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمقر ديوان وزارة التجارة والصناعة، بشارع أمريكا اللاتينية بجاردن سيتي، أو بمقر ديوان مديرية الزراعة بمدينة الخارجة.

وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الأحد الماضي، عن استضافة المحافظة ملتقى التمور المصرى الأول، بأرض المعارض بحى الأمل بمدينة الخارجة، وسيقام على هامش المهرجان، سباقًا للهجن، بمشاركة عدة محافظات ودول عربية.

وأضاف أن المهرجان يشمل توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، ويتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، ويشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.











