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تعرف على ..أسعار الوقود الجديدة بالسعودية.. بنزين 95 بـ 2.11 ريال

الأحد، 16 فبراير 2020 09:10 م
تعرف على ..أسعار الوقود الجديدة بالسعودية.. بنزين 95 بـ 2.11 ريال ارامكو السعودية
كتبت – مروة الغول

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عملاق إنتاج النفط بالعالم عن أسعار البنزين المحدّثة والتي سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم الأحد وكانت الأسعار الجديدة كالتالي ..

1- بنزين 91 :1.55 ريال لكل لتر

2- بنزين 95 :     2.11 ريال لكل لتر

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية ابتداءً من شهر فبراير الحالي، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت  أرامكو السعودية، قد أكدت  إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى آسيا في مارس بمقدار 80 سنتا للبرميل، ليتحدد عند علاوة قدرها 2.90 دولار فوق متوسط عمان/ دبي.

ورفعت أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا ليتحدد عند خصم 2.25 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بارتفاع 1.80 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بانخفاض 30 سنتا مقارنة مع فبراير.

 كما حددت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية ، سعر بيع البروبان في عقد شهر فبراير عند 505 دولارات للطن، انخفاضا من 565 دولارا في يناير.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر فبراير عند 545 دولارا للطن، انخفاضا من 590 دولارا في الشهر السابق.

 

 

 

 

 


ارامكو

اسعار البنزين

اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية

انتاج النفط

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