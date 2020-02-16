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تعافى 1323 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الجديد فى الصين.. صور

الأحد، 16 فبراير 2020 08:59 ص
تعافى 1323 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الجديد فى الصين.. صور أحد المتعافين من كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس السبت.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، أن ما مجموعه 9419 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم السبت.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1323 شخصا خرجوا من المستشفى يوم السبت بعد شفائهم.

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فى سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت، وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.

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وأكد الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى كلمة له أمام منتدى الأمن فى مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم السبت، أنه من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذى سيأخذه وباء فيروس " كوفيد 19 " ( كورونا ) الحالى وقال تادروس، انه برغم أن 99 % من الاحالات فى الصين الا انها تمثل حالة طوارئ الى حد كبير لهذا البلد ، مشيرا الى ان الصين بعملها على احتواء انتشار المرض فى مصدره تبدو وكأنها اشترت الوقت للعالم، وأضاف انه برغم أن تلك الخطوات التى تتخذها جاءت بتكلفة أكبر للصين نفسها إلا أنها تبطئ انتشار الفريوس إلى بقية العالم .

وتابع تادروس، أن هناك علامات مشجعة للعمل الذى يجرى ومنها أن مجتمع البحث العالمى قد تضافر لتحديد وتسريع الاحتياجات البحثية الأكثر الحاحا فى التشخيص والعلاج واللقاحات وكذلك أن المنظمة استطاعت شحن مجموعات أدوات التشخيص وكذلك إمدادات الأقنعة والقفازات والأردية وغيرها من معدات الوقاية الشخصية الى بعض البلدان التى هى فى أمس الحاجة إليها، إضافة إلى ان فريقا دوليا من الخبراء موجود الآن فى الصين، ويعمل عن كثب مع نظرائه الصينيين لفهم تفشى المرض، وللإبلاغ عن الخطوات التالية فى الاستجابة العالمية.


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الصين

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ووهان

إقليم هوبى

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