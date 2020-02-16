تعافى 1323 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الجديد فى الصين.. صور

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس السبت.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، أن ما مجموعه 9419 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم السبت.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1323 شخصا خرجوا من المستشفى يوم السبت بعد شفائهم.
وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.
وتابع تادروس، أن هناك علامات مشجعة للعمل الذى يجرى ومنها أن مجتمع البحث العالمى قد تضافر لتحديد وتسريع الاحتياجات البحثية الأكثر الحاحا فى التشخيص والعلاج واللقاحات وكذلك أن المنظمة استطاعت شحن مجموعات أدوات التشخيص وكذلك إمدادات الأقنعة والقفازات والأردية وغيرها من معدات الوقاية الشخصية الى بعض البلدان التى هى فى أمس الحاجة إليها، إضافة إلى ان فريقا دوليا من الخبراء موجود الآن فى الصين، ويعمل عن كثب مع نظرائه الصينيين لفهم تفشى المرض، وللإبلاغ عن الخطوات التالية فى الاستجابة العالمية.
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