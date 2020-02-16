تطعيم 280 ألف طفل من مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد ،فى اليوم الأول من الحملة التى تستمر على مدار 4 أيام، فى تطعيم أكثر من 50% من الأطفال المستهدفين بمدن وقرى المحافظة، فتم تطعيم 280 ألف طفل، فى إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واستقبلت 230 وحدة صحية الأطفال لتطعيمهم، بمعاونة 1084 فريقا طبيا مدربا وبإشراف أكثر من 270 مشرفا، لتطعيم الأطفال، ولم تكتف الفرق باستقبال الأطفال فى الوحدات الصحية والمستشفيات بل انتشرت الفرق بالقرى والمدن، وتوجهوا للمنازل لتطعيم الأطفال.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموى سابين ثنائى التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.

وأضافت سوسن سلام، أن مديرية الشئون الصحية استعدت خلال الفترة الماضية لانطلاق الحملة من خلال إعداد فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الحالي، حيث تستهدف الحملة تطعيم 539 ألفًا و131 طفلًا، من خلال 230 وحدة صحية، و1084 فريقا طبيا مدربا وبإشراف أكثر من 270 مشرفا.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها عقدت عدة اجتماعات للتنسيق لحملة تطعيم شلل الأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الحملة، بحضور الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري، مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، هناك متابعة على مدار الساعة للفرق المشاركة فى أعمال التطعيمات التى تشهدها المدن والقرى ،مشيرة إلى أن كل أعضاء الفرق حريصون على التوجه للمنازل لتطعيم الأطفال، لتحقيق المستهدف، وتطعيم كل أطفال المحافظة .



تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال بكفر الشيخ



تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال بكفر الشيخ



تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال بكفر الشيخ



تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال بكفر الشيخ



تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال بكفر الشيخ



تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال بكفر الشيخ