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تضامن القليوبية تبدأ في إجراءات إنشاء وتفعيل مكتب المدير بشبرا الخيمة غرب

الأحد، 16 فبراير 2020 09:42 م
تضامن القليوبية تبدأ في إجراءات إنشاء وتفعيل مكتب المدير بشبرا الخيمة غرب محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بقيادة مجدي حسن وكيل الوزارة، البدء في إجراءات إنشاء وتشغيل وتفعيل مكتب مدير المديرية بمقر إدارة شبرا الخيمة غرب الاجتماعية، وذلك للتيسير علي متلقي الخدمة بإدارات "شبرا الخيمة شرق ، شبرا الخيمة غرب ، قليوب ، العبور ، الخصوص، الخانكة ، القناطر الخيرية"،  وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للتيسير علي متلقي الخدمة.

 

وأكدت المديرية، أن  هذا التفعيل جاء لتيسير التواصل مع المواطنين، وعقد لقاءات معهم بحضور ممثلي الإدارات المختصة، والعمل علي حل مشاكلهم أولا بأول، وعدم تحمل مشاق السفر الإلزامي إلى مدينة بنها "مقر المديرية" لإنهاء خدماتهم، وهذا للتيسير على مواطني جنوب القليوبية وتخفيفا لمعاناتهم.

 

وأوضحت المديرية، أنه بدأت الإجراءات اليوم بحضور هشام سعيد مدير المكتب الفني، وأشرف عفيفي مدير الضمان والإغاثة بالمديرية، وأحمد متولي مسؤل الشؤون الإدارية، ومرفت رجب مسؤل الإعانات بالمديرية، وبمشاركة نهلة محمود مدير إدارة شبرا الخيمة غرب الاجتماعية، وفريق العمل المعاون لها بالإدارة.

 

فيما نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية مجدى حسن، لقيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة شباب الخير تحت رقم "2552"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إدارة الخانكة الاجتماعية، اعتبارا من 12 يناير 2020، وعلى المؤسسة نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافقة المديرية بصورة من العدد الذي تم فيه النشر.

 

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والدفاع الاجتماعي، على أن تعمل المؤسسة على تحقيق جميع أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق تقديم رعاية المتسولين والمتشردين وكبار السن وأطفال الشوارع، وإقامة مشغل للفتيات، وإقامة المشروعات المختلفة الموسمية ومنافذ البيع، ورعاية المرضى، وتقديم المساعدات العينية والمادية للفقراء والمحتاجين في جميع المناسبات.

 

 


اخبار القليوبية

تضامن القليوبية

غرب شبرا الخيمة

التضامن الاجتماعي بالقليوبية

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