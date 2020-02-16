تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" فى تايوان

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أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة فى تايوان، تسجيل أول حالة وفاة فى البلاد بسبب فيروس (كورونا) المستجد، وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية التايوانى تشن شيه تشونج، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، اليوم الأحد، "إن المتوفى رجل فى الستينيات من عمره كان يعيش وسط تايوان، وليس لديه سجل سفر للخارج فى الآونة الأخيرة، وليس له أى اتصال معروف بأشخاص مصابين بالفيروس"، موضحًا أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد كيفية إصابة الرجل بالفيروس.

يشار إلى، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) فى تايوان بلغ 18 حالة حتى أمس السبت، وذلك وفقًا للجنة الوطنية للصحة فى الصين.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1665شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 68500 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 68500 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1665شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.