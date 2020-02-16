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الأحد، 16 فبراير 2020 09:35 م
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ترامب يختبر مهاراته بأشهر سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات

الأحد، 16 فبراير 2020 09:34 م
ترامب يختبر مهاراته بأشهر سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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سيختبر الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، مهاراته بقطع شوط فى دايتونا 500، أشهر سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات، بسيارة الرئاسة الفارهة "الوحش"، وذلك فى فلوريدا إحدى الولايات المتأرجحة التي يحتاج إلى دعمها فى مسعاه للفوز بإعادة انتخابه في 2020.

وبعد تبرئته في محاكمة بغرض عزله فى مجلس الشيوخ الأمريكى، سيقوم ترامب بدور رئيس السباق الذى يتولى تقديم هذا الحدث السنوى وإعطاء إشارة البدء لانطلاقه.

ومن المتوقع أن يأخذ الرئيس لفة حرفية حول حلبة السباق قبل أن يؤذن بافتتاحه قائلا: "أيها السائقون، ابدأوا تشغيل محركاتكم"، وذلك أمام جمهور يصل عدده إلى 100 ألف شخص.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي ناسكار، وسوف تستغل حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيونى أثناء بث قناة فوكس للسباق.

كان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، سخر اليوم، من ما وصفهم بوسائل الإعلام المزيفة، بعد ما كشفوا في تقارير إعلامية انهيار جزء من الجدار الحدودى الذى يعتزم ترامب بنائه في الحدود مع المكسيك، قائلا:"تم إصلاحه سريعا، وسيظل للأبد".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، :"في الأسبوع الماضي، قالت وسائل الإعلام المزيفة، إن قسمًا من جدارنا القوي، قيد الإنشاء، "جدار الحدود الجنوبي" قد "انتهى وتم تدميره"، محاولين جعل الأمر يبدو فظيعًا، إلا أن السبب هو أن الأساس الخرساني قد تبلل وانهار عندما هبت رياح كبيرة، وتم إصلاحه سريعا وسيبقى للأبد".


ترامب

امريكا

الرئيس الامريكى

سباق سيارات

محجلس الشيوخ

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