سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 16 فبراير 2020 01:52 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها النفط والغاز.
 
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرا 35.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6173.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% خاسراً 48.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6849.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسراً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.28%، خاسرا 14.06 ليغلق عند مستوى 4962.49 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 209.6 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار كويتى عبر 6665 صفقة.
 
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.32%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.93%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.41%، فيما تصدر سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 10%، ثم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 8.33%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة كى جى ال لوجستيك، عن الإيقاف المؤقت للتداول على أسهم الشركة ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 فبراير وإلى حين الإفصاح عن معلومة جوهرية، ومن المتوقع أن تمتد مدة الإيقاف المؤقت لحين الإفصاح عن المعلومة الجوهرية حتى تاريخ 19 فبراير، مع تعهد الشركة بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعلومة الجوهرية فى أقرب وقت ممكن.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة