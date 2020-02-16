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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

الأحد، 16 فبراير 2020 09:46 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات بورصة قطر - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسرة 55.72 نقطة، لتصل إلى مستوى 9791.21 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 13.3 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 958 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 25 سهما ، واستقرت 10 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.50%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.79%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%.
 
وفى سياق متصل أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعةQNB ، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودًا للسيولة بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية للأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة.
 
واستثمرت QNB للخدمات المالية في واحدة من أحدث أنظمة التداول العالمية الخاصة بخدمات تزويد السيولة، كما انضم إلى فريق عمل الشركة موظفون يتمتعون بخبرة مهنية في هذا المجال. 

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